МВД призвало заменить права, срок которых заканчивается в Новый год
Водитель, срок действия прав которого завершается в течение новогодних праздников, должен заменить их до наступления Нового года, в рабочие дни, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на МВД.
«В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене», – отметили представители ведомства.
МВД напомнило, что п. 5 положения №14 к постановлению правительства РФ №З53 предусматривал продление действия российских водительских удостоверений, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2025 г. включительно. Правоохранители подчеркнули, что продление идет с даты фактического истечения срока действия документа, повторно он не может быть продлен.
В конце октября ассистент кафедры административного права и процесса имени Л.Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров говорил, что с 1 января 2026 г. в России больше не будет автоматического продления водительских удостоверений. Тогда он отметил, что водителям, которые уже один раз воспользовались автопродлением, следует знать дату, когда их удостоверение должно было стать недействительным. Это важно для того, чтобы своевременно продлить права в обычном порядке и не нарушить закон.