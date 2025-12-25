МВД призвало заменить права, срок которых заканчивается в Новый год

В конце октября ассистент кафедры административного права и процесса имени Л.Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров говорил, что с 1 января 2026 г. в России больше не будет автоматического продления водительских удостоверений. Тогда он отметил, что водителям, которые уже один раз воспользовались автопродлением, следует знать дату, когда их удостоверение должно было стать недействительным. Это важно для того, чтобы своевременно продлить права в обычном порядке и не нарушить закон.