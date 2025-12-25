МВД сообщило о схеме мошенников для хищения средств у инвесторов
Аферисты стали звонить инвесторам, предлагая перевести их средства на безопасные счета и объясняя необходимость этих действий утечкой данных или другими «служебными» поводами, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как отметила киберполиция, звонок проходит в два этапа, первый из которых призван создать стрессовую ситуацию. Мошенник представляется сотрудником инвестиционной компании и «сразу демонстрирует осведомленность». Он использует реальные названия, а также имена действующих сотрудников. Так злоумышленники готовят жертву к телефонному разговору с якобы представителем правоохранительных органов.
Во время второго разговора жертву аферистов просят «уйти в место, где никто не слышит». Мошенники настаивают на том, что обсуждение этого вопроса является срочным и конфиденциальным и давят на собеседника «проверкой» и «уголовной ответственностью». В ходе беседы они утверждают, что инвестор должен перевести активы под «временное укрытие».
24 октября аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщил, что правительство РФ направит в Госдуму второй пакет законодательных инициатив по противодействию мошенничеству. Документ включает около 20 мер. Они направлены на снижение рисков киберпреступлений и усиление защиты пользователей. В частности, одна из мер предусматривает механизм внесудебной блокировки мошеннических фишинговых сайтов.