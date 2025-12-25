Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СК установил личность третьего погибшего при взрыве на юге Москвы

Ведомости

Следователи установили личность мужчины 2001 года рождения, при задержании которого произошел взрыв, в результате чего двое сотрудников ДПС погибли на юге Москвы, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

«Личность установлена, это мужчина 2001 года рождения», – рассказал агентству собеседник.

В ночь на 24 декабря взрыв произошел на улице Елецкой в Москве. В результате происшествия погибли двое полицейских и человек, находившийся рядом с ними. Сотрудники ДПС обнаружили подозрительного человека около служебного автомобиля полиции. Они подошли к нему для задержания, в этот момент сдетонировало взрывное устройство. После этого стало известно, что погибшие – инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенант полиции Илья Климанов и лейтенант полиции Максим Горбунов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь