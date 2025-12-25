СК установил личность третьего погибшего при взрыве на юге Москвы

В ночь на 24 декабря взрыв произошел на улице Елецкой в Москве. В результате происшествия погибли двое полицейских и человек, находившийся рядом с ними. Сотрудники ДПС обнаружили подозрительного человека около служебного автомобиля полиции. Они подошли к нему для задержания, в этот момент сдетонировало взрывное устройство. После этого стало известно, что погибшие – инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенант полиции Илья Климанов и лейтенант полиции Максим Горбунов.