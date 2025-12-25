ФСБ предотвратила теракт на федеральном газохранилище в Калуге

В ФСБ отметили, что террориста ликвидировали, так как он оказал вооруженное сопротивление при задержании. Пострадавших среди правоохранителей или мирного населения нет. Специалисты также изъяли из тайника украинских спецслужб 300 г взрывчатого вещества, электродетонаторы, пистолет и боеприпасы к нему.