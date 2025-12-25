Газета
Главная / Общество /

ФСБ предотвратила теракт на федеральном газохранилище в Калуге

Ведомости

Сотрудники ФСБ при задержании ликвидировали уроженца Запорожья, проживавшего в Калуге, который планировал осуществить теракт на федеральном газохранилище, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина 1976 г. р. действовал по указанию спецслужб Украины. Он собирал взрывные устройства для терактов на газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия. Для этого преступник изготовил около 80 кг бризантного взрывчатого вещества.

В ФСБ отметили, что террориста ликвидировали, так как он оказал вооруженное сопротивление при задержании. Пострадавших среди правоохранителей или мирного населения нет. Специалисты также изъяли из тайника украинских спецслужб 300 г взрывчатого вещества, электродетонаторы, пистолет и боеприпасы к нему.

24 декабря ФСБ предотвратила взрыв, который хотел устроить россиянин на диспетчерской станции нефтепровода «Транснефти» по заданию украинских спецслужб в Тюменской области. Уроженец Винницкой области Украины, которого ликвидировали при задержании, купил комплектующие к взрывному устройству и спрятал их в тайник, чтобы затем извлечь для совершения теракта.

