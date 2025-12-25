Роструд: работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату

По данным ведомства, такая выплата может быть прописана в правилах внутреннего трудового распорядка, положении о премировании, а также в коллективном или трудовом договорах. В ряде компаний на 13-ю зарплату могут рассчитывать сотрудники, отработавшие полный год и выполнившие ключевые показатели эффективности. В других случаях такая выплата может полагаться всем сотрудникам независимо от их трудовых результатов. Иногда на сумму может влиять стаж работы в компании или занимаемая должность.