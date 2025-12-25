Газета
Главная / Общество /

Роструд: работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату

Ведомости

Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, напомнил Роструд.

По данным ведомства, такая выплата может быть прописана в правилах внутреннего трудового распорядка, положении о премировании, а также в коллективном или трудовом договорах. В ряде компаний на 13-ю зарплату могут рассчитывать сотрудники, отработавшие полный год и выполнившие ключевые показатели эффективности. В других случаях такая выплата может полагаться всем сотрудникам независимо от их трудовых результатов. Иногда на сумму может влиять стаж работы в компании или занимаемая должность.

Термин «13-я зарплата» начал применяться в период СССР, когда руководство предприятий в конце года поощряло ответственных сотрудников, выплачивая им премию в размере месячного оклада. В настоящее время под 13-й зарплатой подразумевается годовая премия. Чтобы узнать, полагается ли работнику такая выплата, ему нужно изучить внутренние документы организации или уточнить этот момент в отделе кадров, порекомендовал Роструд.

В конце декабря 2024 г. председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате сотрудникам 13-й зарплаты перед Новым годом. Миронов отмечал, что это повысит мотивацию работников и, как следствие, – производительность труда в период кадрового дефицита. 

