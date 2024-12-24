Миронов предложил Мишустину сделать 13-ю зарплату обязательной
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате сотрудникам 13-й зарплаты перед Новым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Согласно инициативе Миронова, 13-я зарплата должна выплачиваться не позднее 20 декабря. По его мнению, это повысит мотивацию работников и, как следствие, – производительность труда в период кадрового дефицита. Кроме того, дополнительные средства могли бы помочь семьям с невысокими доходами организовать отдых в новогодние праздники.
«Эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», – рассказал Миронов.
23 декабря «Ведомости» со ссылкой на данные опроса 1025 сотрудников и руководителей российских компаний, проведенного в ноябре 2024 г. рекрутинговой компанией Get Experts совместно с Русской школой управления, писали, что 52% работодателей не собираются премировать сотрудников в конце года, и только чуть более трети (37%) заявляют, что готовы потратить на это дополнительные средства. Оставшиеся 11% респондентов не смогли определиться, стоит ли платить премии сотрудникам под Новый год.