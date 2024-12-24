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Миронов предложил Мишустину сделать 13-ю зарплату обязательной

Ведомости

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате сотрудникам 13-й зарплаты перед Новым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно инициативе Миронова, 13-я зарплата должна выплачиваться не позднее 20 декабря. По его мнению, это повысит мотивацию работников и, как следствие, – производительность труда в период кадрового дефицита. Кроме того, дополнительные средства могли бы помочь семьям с невысокими доходами организовать отдых в новогодние праздники.

«Эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», – рассказал Миронов.

23 декабря «Ведомости» со ссылкой на данные опроса 1025 сотрудников и руководителей российских компаний, проведенного в ноябре 2024 г. рекрутинговой компанией Get Experts совместно с Русской школой управления, писали, что 52% работодателей не собираются премировать сотрудников в конце года, и только чуть более трети (37%) заявляют, что готовы потратить на это дополнительные средства. Оставшиеся 11% респондентов не смогли определиться, стоит ли платить премии сотрудникам под Новый год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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