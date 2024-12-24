Миронов предложил Мишустину сделать 13-ю зарплату обязательной

23 декабря «Ведомости» со ссылкой на данные опроса 1025 сотрудников и руководителей российских компаний, проведенного в ноябре 2024 г. рекрутинговой компанией Get Experts совместно с Русской школой управления, писали, что 52% работодателей не собираются премировать сотрудников в конце года, и только чуть более трети (37%) заявляют, что готовы потратить на это дополнительные средства. Оставшиеся 11% респондентов не смогли определиться, стоит ли платить премии сотрудникам под Новый год.