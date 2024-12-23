«Премия должна быть сюрпризом». Как компании готовы поощрять работников

«Для нашей компании этот год был тяжелый, но по итогам успешный. Мы выполнили все свои целевые показатели и увеличили объем продаж, поэтому наши сотрудники получат премии в полном объеме и без каких-либо задержек. С учетом того что у нас головная компания китайская, у нас есть также практика вручения индивидуальных и командных премий, которые приурочены к китайскому Новому году в конце января. Эти поощрения делаются в китайской традиции, где важен не размер премии, а формат ее вручения. Например, проходит специальное мероприятие, в котором принимают участие топ-менеджеры штаб-квартиры. На большой сцене, украшенной в китайском стиле, они вручают сотрудникам так называемые красные пакеты. Чаще всего это вовсе не деньги – возможно, сертификат на поход в ресторан или китайский сувенир, например китайский чай. В традициях Поднебесной важна не стоимость подарка, а положение человека, который его вручает».