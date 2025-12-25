В Россию из ОАЭ экстрадировали обвиняемого в хищении 88 млн рублей
В РФ из ОАЭ экстрадировали обвиняемого в хищении 88 млн руб. на договорах доверительного управления имуществом, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, с 2018 по 2021 г. злоумышленник вместе с сообщниками заключил 15 договоров доверительного управления имуществом с гражданами. Организаторы криминальной схемы обещали вернуть привлеченные деньги с прибылью, но не выполнили обязательств. Фигурант похитил свыше 88 млн руб. и скрылся за границей.
В июле 2024 г. его объявили в федеральный розыск. Волк сообщила, что мошенника недавно задержали в Дубае и передали российской стороне. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по статье – лишение свободы на 10 лет.
24 декабря в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что правительство РФ направит в Госдуму второй пакет законодательных инициатив по противодействию мошенничеству. Документ включает около 20 мер. Они направлены на снижение рисков киберпреступлений и усиление защиты пользователей.