В Россию из ОАЭ экстрадировали обвиняемого в хищении 88 млн рублей

В июле 2024 г. его объявили в федеральный розыск. Волк сообщила, что мошенника недавно задержали в Дубае и передали российской стороне. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по статье – лишение свободы на 10 лет.