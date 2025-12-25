Газета
Голикова рассказала о среднем балле аттестата российских девятиклассников

Ведомости

В среднем балл аттестата выпускников девятых классов в России колеблется от 3,7 до 4,2. Большинство учеников сдают четыре экзамена, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Государственного совета.

«Сегодня средний балл аттестата девятиклассников колеблется от 3,7 до 4,2 балла. В зависимости от того, где учатся, как заканчивают. Большая часть этих ребят сдает ГИА по четырем экзаменам, но есть и те, которые сдают два экзамена», – сказала она.

По словам Голиковой, упрощенная процедура тестирования осуществлялась в 2025 г. в трех регионах. С 2026 г. она будет действовать в 12 субъектах России.

Соответствующий закон Госдума приняла 18 декабря. Эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ для поступающих в колледжи и техникумы продлен до 2029 г. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин напомнил, что в текущем году программа действовала в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Выпускникам 9-х классов, планировавшим поступление в учреждения среднего профессионального образования, было достаточно сдать экзамены только по русскому языку и математике.

