Эксперимент с двумя экзаменами ОГЭ расширили до 12 регионов
Госдума приняла закон о продлении эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ для поступающих в колледжи и техникумы до 2029 г. и расширении числа регионов-участников с трех до 12. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в 2025 г. эксперимент действовал в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Выпускникам 9-х классов, планировавшим поступление в учреждения среднего профессионального образования, было достаточно сдать только два обязательных экзамена – по русскому языку и математике.
По итогам приемной кампании проведенный анализ показал эффективность механизма, отметил Володин. По его словам, 28% девятиклассников в этих регионах ограничились сдачей только обязательных предметов. Одновременно в системе СПО было создано на 42% больше бюджетных мест. Также вырос набор на специальности в сфере строительства, металлургии, машиностроения, цифровых технологий, педагогики и медицины – направлений, востребованных экономикой.
«Принятым сегодня законом расширен перечень регионов до 12 субъектов РФ, где итоговая аттестация для выпускников девятых классов пройдет по новым правилам – для поступающих в учреждения СПО вместо четырех экзаменов будет два», – подчеркнул Володин.
В эксперимент будут включены Татарстан, Камчатский край, Московская, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.
15 декабря председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отмечал, что цель эксперимента – расширить возможности выпускников основного общего образования для поступления в систему СПО и обеспечить региональные рынки труда квалифицированными рабочими и специалистами среднего звена.
Эксперт направления «Народный фронт. Аналитики», заслуженный учитель РФ Наталия Семенцова указывала, что пилотный проект показал потенциал изменения подхода к отбору в колледжи и техникумы, в том числе за счет роста интереса девятиклассников к рабочим специальностям. В то же время директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев отмечал, что делать окончательные выводы пока рано. По его мнению, оценивать результаты эксперимента корректно лишь с точки зрения долгосрочных эффектов.