Эксперимент с двумя экзаменами ОГЭ расширили до 12 регионов

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитики», заслуженный учитель РФ Наталия Семенцова указывала, что пилотный проект показал потенциал изменения подхода к отбору в колледжи и техникумы, в том числе за счет роста интереса девятиклассников к рабочим специальностям. В то же время директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев отмечал, что делать окончательные выводы пока рано. По его мнению, оценивать результаты эксперимента корректно лишь с точки зрения долгосрочных эффектов.