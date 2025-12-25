МВД предупредило о схеме мошенников с отказом от статуса самозанятого
Мошенники в России начали звонить гражданам от лица якобы сотрудников ФНС и просить назвать код из смс для записи в отделение. Они объясняют такие действия нарушениями при оформлении самозанятости, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным киберполиции, после получения кода злоумышленники используют «стандартную схему». Они сообщают жертвам о взломе Госуслуг или попытках оформления кредита, а затем подключают «представителя ЦБ» и видеозвонок от «сотрудника ФСБ».
Ведомство подчеркнуло, что ФНС, как и другие госорганы, не занимается вопросом статуса самозанятого в телефонном разговоре. Кроме того, служба не использует иностранные мессенджеры и не требует от граждан коды подтверждения. Со статусом самозанятого можно работать через приложение «Мой налог» или личный кабинет, напомнили сотрудники управления.
25 декабря МВД также сообщило, что аферисты звонят инвесторам, предлагая перевести их средства на безопасные счета и объясняя необходимость этих действий утечкой данных или другими «служебными» поводами. Мошенники настаивают на том, что обсуждение этого вопроса является срочным и конфиденциальным, и давят на собеседника «проверкой» и «уголовной ответственностью».