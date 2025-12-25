МВД предупредило о схеме мошенников с отказом от статуса самозанятого

Ведомство подчеркнуло, что ФНС, как и другие госорганы, не занимается вопросом статуса самозанятого в телефонном разговоре. Кроме того, служба не использует иностранные мессенджеры и не требует от граждан коды подтверждения. Со статусом самозанятого можно работать через приложение «Мой налог» или личный кабинет, напомнили сотрудники управления.