Попова сообщила о снижении заболеваемости коклюшем в России в 3,5 раза
Заболеваемость коклюшем в России за 11 месяцев 2025 г. снизилась в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., ситуация остается стабильной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Заболевших у нас очень мало, но вместе с тем важно знать, что от коклюша можно привиться, и привитый не заболеет», – сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
Она напомнила, что вакцинация от коклюша начинается у детей примерно с трех месяцев и проводится три раза подряд, после чего предусмотрена ревакцинация. По словам главы Роспотребнадзора, после этого ребенок считается защищенным.
«Все, кто привит, все мои ровесники и ваши ровесники, никто не болеет, ровно потому, что выработался иммунитет», – отметила Попова.
9 июня Роспотребнадзор сообщал, что отказ от прививок повлиял на рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем. По итогам 2024 г. среднемноголетний показатель заболеваемости гемофильной инфекцией вырос в 13,4 раза, корью – в 11 раз, краснухой – в шесть раз, коклюшем – в 4,5 раза.