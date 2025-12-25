«Почта России» приостановила наземную доставку в Прибалтику, Словению и Хорватию
«Почта России» временно приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию. Об этом сообщили на сайте компании.
Авиадоставка в эти страны продолжается, уточнили в компании.
В феврале 2024 г. «Почта России» также приостановила наземную доставку в 24 страны. Тогда в список вошли Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.
«Почта России» в ноябре 2022 г. сообщила о запуске доставки из европейских интернет-магазинов, включая Farfetch, Asos, Mytheresa и др. Сообщалось, что услуга доступна для клиентов «Почта Global», которая является партнером «Почта России» по доставке товаров с зарубежных онлайн-площадок.