«Почта России» приостановила наземную доставку в Прибалтику, Словению и Хорватию

«Почта России» в ноябре 2022 г. сообщила о запуске доставки из европейских интернет-магазинов, включая Farfetch, Asos, Mytheresa и др. Сообщалось, что услуга доступна для клиентов «Почта Global», которая является партнером «Почта России» по доставке товаров с зарубежных онлайн-площадок.