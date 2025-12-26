Компания в США подтвердила возобновление поисков обломков MH370
Американская Ocean Infinity возобновила поисковые работы в отношении обломков самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал во время рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 г. Об этом представитель компании сообщил «РИА Новости».
«При поддержке малазийского правительства мы возобновляем поиск пропавшего воздушного судна MH370», – сказал он агентству.
По словам представители Ocean Infinity, официальная информация по этому вопросу будет направляться правительством Малайзии в связи с деликатным характером поисковых работы.
В начале декабря издание New Straits Times со ссылкой на минтранс Малайзии отмечало, что глубоководные поиски самолета Malaysia Airlines возобновятся 30 декабря. По данным газета, поиски начнутся в районе, где обнаружение лайнера наиболее вероятно.
Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines в марте 2014 г. выполнял рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Через два часа после начала полета борт с 227 пассажирами и 12 членами экипажа пропал с радаров. В начале 2015 г. руководство Малайзии признало, что произошло крушение самолета, все, кто был на борту, погибли. При этом следы авиалайнера не были обнаружены.