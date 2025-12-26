Компания в США подтвердила возобновление поисков обломков MH370

Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines в марте 2014 г. выполнял рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Через два часа после начала полета борт с 227 пассажирами и 12 членами экипажа пропал с радаров. В начале 2015 г. руководство Малайзии признало, что произошло крушение самолета, все, кто был на борту, погибли. При этом следы авиалайнера не были обнаружены.