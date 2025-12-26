Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Компания в США подтвердила возобновление поисков обломков MH370

Ведомости

Американская Ocean Infinity возобновила поисковые работы в отношении обломков самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал во время рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 г. Об этом представитель компании сообщил «РИА Новости».

«При поддержке малазийского правительства мы возобновляем поиск пропавшего воздушного судна MH370», – сказал он агентству.

По словам представители Ocean Infinity, официальная информация по этому вопросу будет направляться правительством Малайзии в связи с деликатным характером поисковых работы.

В начале декабря издание New Straits Times со ссылкой на минтранс Малайзии отмечало, что глубоководные поиски самолета Malaysia Airlines возобновятся 30 декабря. По данным газета, поиски начнутся в районе, где обнаружение лайнера наиболее вероятно.

Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines в марте 2014 г. выполнял рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Через два часа после начала полета борт с 227 пассажирами и 12 членами экипажа пропал с радаров. В начале 2015 г. руководство Малайзии признало, что произошло крушение самолета, все, кто был на борту, погибли. При этом следы авиалайнера не были обнаружены.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь