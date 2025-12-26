Сугробы в Москве увеличатся до 24 сантиметров в новогодние праздники
Высота сугробов в Москве может увеличиться до 24 см в течение праздников в январе. Об этом рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«За январские каникулы сугробы в Москве вырастут до 19-24 см», – отметил синоптик.
Тишковец также говорил, что в новогоднюю ночь в столице температура воздуха опустится до -10... -13 градусов. Он спрогнозировал, что снежный покров к началу 2026 г. будет составлять до 10–15 см, а также назвал эту погоду «идеальной русской зимой».
Научного руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд делал прогноз, согласно которому в ночь на 1 января температура воздуха в Москве может снизиться до –10…–15 градусов.