ФСБ задержала жительницу Ставрополя за попытку теракта против офицера Минобороны

По данным ведомства, жительница Ставрополя была намерена закрепить самодельное взрывное устройство на автомобиле, который был припаркован около войсковой части. Устройство она получила от украинских силовиков. В нем было 400 г тротила. Ее задержали при попытке установить устройство.