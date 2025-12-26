ФСБ задержала жительницу Ставрополя за попытку теракта против офицера Минобороны
Сотрудники ФСБ России задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая хотела совершить теракт против офицера Минобороны после того, как ее обманули телефонные мошенники, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, жительница Ставрополя была намерена закрепить самодельное взрывное устройство на автомобиле, который был припаркован около войсковой части. Устройство она получила от украинских силовиков. В нем было 400 г тротила. Ее задержали при попытке установить устройство.
Представители ФСБ отметили, что в декабре 2025 г. задержанная попала под влияние телефонных мошенников. Они угрожали ей ложным уголовным преследованием, если она не совершит теракт. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.
25 декабря ФСБ при задержании ликвидировала уроженца Запорожья, проживавшего в Калуге, который планировал осуществить теракт на федеральном газохранилище. Он действовал по указанию спецслужб Украины, собирал взрывные устройства для терактов на газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия. Для этого преступник изготовил около 80 кг бризантного взрывчатого вещества.