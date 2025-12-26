Росавиация сообщила о задержке 24 рейсов в аэропортах Москвы из-за снегопада
В аэропортах московского авиаузла на фоне сильного снегопада задержаны 24 рейса. При этом «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» продолжают работать в плановом режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, аэропортовые службы располагают необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды. Отмен рейсов по метеоусловиям нет.
С 19:00 до 7:00 мск 25–26 декабря в аэропортах московского региона суммарно провели 16 контрольных чисток взлетно-посадочных полос. Из-за дополнительной обработки самолетов противообледенительными жидкостями были кратковременно задержаны 12 рейсов.
По данным на 11:00 мск, в аэропортах Москвы и области на срок более двух часов задерживаются 24 рейса. В период с 7:00 мск 25 декабря на запасные аэродромы «ушли» шесть самолетов.
Специалисты Росавиации продолжают проактивный мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний столичного региона. В случае задержек перевозчики обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, включая обеспечение напитками и питанием, а также размещение в гостинице при необходимости.
До этого Гидрометцентр сообщал, что за вечер 25 декабря и ночь на 26 декабря в Москве прирост снежного покрова может достичь 9 см, а объем выпавших осадков – от 3 до 8 мм.