Правительство направит более 45 млрд рублей на строительство кампусов в регионах

По поручению президента Владимира Путина до 2030 г. в стране должна быть создана сеть университетских кампусов мирового уровня. К 2036 г. планируется создать не менее 40 таких университетских кампусов. Решение о создании сети кампусов было принято по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Программа стартовала по всей стране с 2021 г.