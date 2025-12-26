Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Правительство направит более 45 млрд рублей на строительство кампусов в регионах

Ведомости

Правительство направит свыше 45 млрд руб. из федерального бюджета на создание сети университетских кампусов в 2026–2028  гг. 

Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. 

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование уже предусмотрено в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку. Деньги поступят в регионы, чьи заявки на строительство кампусов одобрило Минобрнауки, – Пермский край, Архангельскую, Новгородскую и Тюменскую области.

Кампусы будут представлять собой многофункциональные комплексы, включающие учебные аудитории, коворкинги, спортивные сооружения, библиотеки, жилые помещения для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников, а также технопарки.

Проект реализуется на принципах софинансирования: часть средств будет вложена регионами и частными инвесторами. Взаимодействие с бизнесом планируется выстраивать через механизмы государственно‑частного партнерства и концессионные соглашения.

По поручению президента Владимира Путина до 2030 г. в стране должна быть создана сеть университетских кампусов мирового уровня. К 2036  г. планируется создать не менее 40  таких университетских кампусов. Решение о создании сети кампусов было принято по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Программа стартовала по всей стране с 2021 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте