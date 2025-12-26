Правительство направит более 45 млрд рублей на строительство кампусов в регионах
Правительство направит свыше 45 млрд руб. из федерального бюджета на создание сети университетских кампусов в 2026–2028 гг.
Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование уже предусмотрено в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку. Деньги поступят в регионы, чьи заявки на строительство кампусов одобрило Минобрнауки, – Пермский край, Архангельскую, Новгородскую и Тюменскую области.
Кампусы будут представлять собой многофункциональные комплексы, включающие учебные аудитории, коворкинги, спортивные сооружения, библиотеки, жилые помещения для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников, а также технопарки.
Проект реализуется на принципах софинансирования: часть средств будет вложена регионами и частными инвесторами. Взаимодействие с бизнесом планируется выстраивать через механизмы государственно‑частного партнерства и концессионные соглашения.
По поручению президента Владимира Путина до 2030 г. в стране должна быть создана сеть университетских кампусов мирового уровня. К 2036 г. планируется создать не менее 40 таких университетских кампусов. Решение о создании сети кампусов было принято по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Программа стартовала по всей стране с 2021 г.