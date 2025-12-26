Актрису Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбищеЕе могила расположится рядом с могилой Владимира Меньшова
Актрису Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина.
Церемония прощания с народной артисткой РФ пройдет в Театре Пушкина в тот же день, с 11:00 до 13:00. Показы спектаклей «Эта прекрасная жизнь» и «Макбет. Кабаре» 29 декабря отменили.
Алентову похоронят рядом с мужем Владимиром Меньшовым, ушедшем в 2021 г.
Актрисы не стало 25 декабря на 83-м году жизни. Алентова начинала свой путь на сцене в Орском драматическом театре. Пришла в Московский драматический театр имени Пушкина после окончания Школы-студии МХАТ. Прослужила в Театре Пушкина 60 лет.
Личная и творческая жизнь актрисы была неразрывно связана с режиссером Меньшовым, за которого она вышла замуж в студенческие годы. Вместе они руководили актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Она также исполнила главную роль в культовом фильме Меньшова «Москва слезам не верит».