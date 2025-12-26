Газета
Главная / Общество /

Актрису Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище

Ее могила расположится рядом с могилой Владимира Меньшова
Ведомости

Актрису Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина.

Церемония прощания с народной артисткой РФ пройдет в Театре Пушкина в тот же день, с 11:00 до 13:00. Показы спектаклей «Эта прекрасная жизнь» и «Макбет. Кабаре» 29 декабря отменили.

Алентову похоронят рядом с мужем Владимиром Меньшовым, ушедшем в 2021 г.

«Простодушие, доверчивость и строгость»: какой Вера Алентова запомнилась зрителю
Вера Валентиновна Алентова родилась в Котласе Архангельской области 21 февраля 1942 г. При рождении она носила фамилию отца Валентина Быкова, но сменила ее на материнскую после того, как сама стала мамой в 1969 г. «Простодушие, доверчивость и строгость – это, мне кажется, отличительные черты северян. Они были свойственны моей маме и в какой-то степени передались мне», – поделилась актриса в книге воспоминаний «Все не случайно».
1  / 10

/ Николай Малышев /Фотохроника ТАСС

Актрисы не стало 25 декабря на 83-м году жизни. Алентова начинала свой путь на сцене в Орском драматическом театре. Пришла в Московский драматический театр имени Пушкина после окончания Школы-студии МХАТ. Прослужила в Театре Пушкина 60 лет.

Личная и творческая жизнь актрисы была неразрывно связана с режиссером Меньшовым, за которого она вышла замуж в студенческие годы. Вместе они руководили актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Она также исполнила главную роль в культовом фильме Меньшова «Москва слезам не верит».

