ФСИН опровергла рассылку приглашений отметить Новый год в колониях
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России не рассылала приглашений отметить Новый год в колониях. Об этом заявили в ведомстве.
«Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что ФСИН России якобы рассылает письма с предложением отметить Новый год в учреждениях уголовно-исполнительной системы, является фейком», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что электронный сервис доставки книг и журналов «ФСИН Пресса» не имеет отношения к работе органа.
26 декабря в Telegram начали распространять скриншот электронного письма с предполагаемым приглашением от «ФСИН Прессы» отметить Новый год в СИЗО и колонии. В сообщении говорилось: «Сделайте праздники для своих близких немного приятнее!»
Летом 2025 г. СМИ опубликовали серию фотографий, на которых мужчина, предположительно являющийся заключенным, позировал в форме сотрудника ФСИН, с ключом от изолятора и с кружкой пива на фоне новогодней гирлянды. ФСИН назвала эти фотографии фейком.