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ФСИН назвала подделкой фотографию заключенного с пивом в СИЗО «Кресты»

Ведомости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что фотография заключенного с пивом, якобы сделанная в одном из петербургских следственных изоляторов, является подделкой. Об этом представитель Главного управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщил в комментарии «Ленте.ру».

До этого «Газета.ру» опубликовала серию фотографий, на которых мужчина, предположительно являющийся заключенным, демонстрировал свою «красивую жизнь». На снимках он позировал в форме сотрудника ФСИН, с ключом от изолятора и с кружкой пива на фоне новогодней гирлянды.

По данным источников СМИ, снимки могли быть сделаны в СИЗО-1 «Кресты», расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Публикация вызвала резонанс, так как началось обсуждение возможных нарушений режима содержания заключенных.

3 июня сообщалось, что Министерство юстиции России разработало законопроект, запрещающий осужденным за экстремизм перевод в колонии ближе к семье. Документ уже получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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