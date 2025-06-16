ФСИН назвала подделкой фотографию заключенного с пивом в СИЗО «Кресты»
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что фотография заключенного с пивом, якобы сделанная в одном из петербургских следственных изоляторов, является подделкой. Об этом представитель Главного управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщил в комментарии «Ленте.ру».
До этого «Газета.ру» опубликовала серию фотографий, на которых мужчина, предположительно являющийся заключенным, демонстрировал свою «красивую жизнь». На снимках он позировал в форме сотрудника ФСИН, с ключом от изолятора и с кружкой пива на фоне новогодней гирлянды.
По данным источников СМИ, снимки могли быть сделаны в СИЗО-1 «Кресты», расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Публикация вызвала резонанс, так как началось обсуждение возможных нарушений режима содержания заключенных.
3 июня сообщалось, что Министерство юстиции России разработало законопроект, запрещающий осужденным за экстремизм перевод в колонии ближе к семье. Документ уже получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.