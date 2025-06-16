ФСИН назвала подделкой фотографию заключенного с пивом в СИЗО «Кресты»

До этого «Газета.ру» опубликовала серию фотографий, на которых мужчина, предположительно являющийся заключенным, демонстрировал свою «красивую жизнь». На снимках он позировал в форме сотрудника ФСИН, с ключом от изолятора и с кружкой пива на фоне новогодней гирлянды.