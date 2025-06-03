Осужденным за экстремизм хотят запретить перевод в колонии ближе к семье
Министерство юстиции России разработало законопроект, который запрещает осужденным за экстремизм, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства переводиться в исправительные учреждения ближе к месту проживания их родственников. Документ уже получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщает РБК.
Согласно действующему законодательству, осужденные имеют право один раз за период отбывания наказания подать прошение о переводе в колонию региона, где проживают их близкие. Однако это правило не распространяется на террористов и лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Минюст предлагает расширить список исключений, включив в него: экстремистов, иностранцев и лиц без гражданства.
В министерстве объясняют свою инициативу необходимостью противодействия распространению радикальных идеологий в местах лишения свободы. По данным ведомства, за последние три года число осужденных иностранцев и лиц без гражданства увеличилось на 876 человек, достигнув 32 000 человек. Особенно тревожная ситуация сложилась в некоторых колониях строгого режима, где выходцы из Средней Азии составляют до 48% контингента. Одной из причин такой концентрации, по мнению Минюста, является возможность переводиться из одной колонии в другую.
Проект поддержали ФСИН, ФСБ, МИД и омбудсмен Татьяна Москалькова. Но институт законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при правительстве выразил сомнения относительно конституционности нормы об иностранцах и лицах без гражданства. В заключении института отмечается, что данная инициатива «не в полной мере» соответствует ст. 19 Конституции РФ, которая гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств.
В апреле Госдума поддержала инициативу о проведении заочных судебных разбирательств с лицами, совершившими преступления против России, но находящимися за пределами страны. Норма распространяется на около 20 составов преступлений, включая публичные призывы к терроризму и экстремизму, посягательства на территориальную целостность РФ, а также организацию массовых беспорядков.