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Осужденным за экстремизм хотят запретить перевод в колонии ближе к семье

Ведомости

Министерство юстиции России разработало законопроект, который запрещает осужденным за экстремизм, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства переводиться в исправительные учреждения ближе к месту проживания их родственников. Документ уже получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщает РБК.

Согласно действующему законодательству, осужденные имеют право один раз за период отбывания наказания подать прошение о переводе в колонию региона, где проживают их близкие. Однако это правило не распространяется на террористов и лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Минюст предлагает расширить список исключений, включив в него: экстремистов, иностранцев и лиц без гражданства.

В министерстве объясняют свою инициативу необходимостью противодействия распространению радикальных идеологий в местах лишения свободы. По данным ведомства, за последние три года число осужденных иностранцев и лиц без гражданства увеличилось на 876 человек, достигнув 32 000 человек. Особенно тревожная ситуация сложилась в некоторых колониях строгого режима, где выходцы из Средней Азии составляют до 48% контингента. Одной из причин такой концентрации, по мнению Минюста, является возможность переводиться из одной колонии в другую.

Проект поддержали ФСИН, ФСБ, МИД и омбудсмен Татьяна Москалькова. Но институт законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при правительстве выразил сомнения относительно конституционности нормы об иностранцах и лицах без гражданства. В заключении института отмечается, что данная инициатива «не в полной мере» соответствует ст. 19 Конституции РФ, которая гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств.

В апреле Госдума поддержала инициативу о проведении заочных судебных разбирательств с лицами, совершившими преступления против России, но находящимися за пределами страны. Норма распространяется на около 20 составов преступлений, включая публичные призывы к терроризму и экстремизму, посягательства на территориальную целостность РФ, а также организацию массовых беспорядков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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