Осужденным за экстремизм хотят запретить перевод в колонии ближе к семье

В министерстве объясняют свою инициативу необходимостью противодействия распространению радикальных идеологий в местах лишения свободы. По данным ведомства, за последние три года число осужденных иностранцев и лиц без гражданства увеличилось на 876 человек, достигнув 32 000 человек. Особенно тревожная ситуация сложилась в некоторых колониях строгого режима, где выходцы из Средней Азии составляют до 48% контингента. Одной из причин такой концентрации, по мнению Минюста, является возможность переводиться из одной колонии в другую.