Госдума одобрила законопроект о заочных судах за преступления против России

Вместе с этим законопроектом Госдума поддержала два других, которые тоже нацелены на обеспечение суверенитета и защиту безопасности России. В одном из них речь идет о признании иноагентами лиц, содействующих исполнению решений иностранных организаций, направленных против РФ. Во втором – хотят ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в виде лишения свободы сроком до семи лет.