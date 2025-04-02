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Госдума одобрила законопроект о заочных судах за преступления против России

Ведомости

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, разрешающий заочные судебные разбирательства над лицами, совершившими преступления против РФ, но находящимися за границей. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Документ внесла группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки затрагивают ст. 247 УПК РФ. Они позволяют рассматривать дела об определенных преступлениях без присутствия подсудимого, если он уклоняется от явки в суд, находясь за пределами страны.

В Госдуме пояснили, что норма распространяется примерно на 20 составов преступлений. В их числе: публичные призывы к терроризму и экстремизму, посягательства на территориальную целостность РФ, организация массовых беспорядков. Сюда же отнесли распространение фейков о Вооруженных силах РФ, их дискредитацию, уничтожение воинских мемориалов и реабилитацию нацизма.

Володин отмечал, что те, «кто трусливо сбежал за границу и оттуда продолжает вредить нашей стране», должны понимать, что за это придется отвечать.

«Уйти от правосудия не получится», – подчеркивал Володин.

Вместе с этим законопроектом Госдума поддержала два других, которые тоже нацелены на обеспечение суверенитета и защиту безопасности России. В одном из них речь идет о признании иноагентами лиц, содействующих исполнению решений иностранных организаций, направленных против РФ. Во втором – хотят ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в виде лишения свободы сроком до семи лет.

1 апреля стало известно, что в ГД предложат запретить иноагентам входить в органы управления госкорпораций. Авторы инициативы отметили, что госкорпорации занимаются выполнением стратегических планов страны. Поэтому участие в их управлении людей, находящихся под иностранным влиянием, является угрозой для безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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