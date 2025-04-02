Госдума одобрила законопроект о заочных судах за преступления против России
Госдума в первом чтении поддержала законопроект, разрешающий заочные судебные разбирательства над лицами, совершившими преступления против РФ, но находящимися за границей. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Документ внесла группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки затрагивают ст. 247 УПК РФ. Они позволяют рассматривать дела об определенных преступлениях без присутствия подсудимого, если он уклоняется от явки в суд, находясь за пределами страны.
В Госдуме пояснили, что норма распространяется примерно на 20 составов преступлений. В их числе: публичные призывы к терроризму и экстремизму, посягательства на территориальную целостность РФ, организация массовых беспорядков. Сюда же отнесли распространение фейков о Вооруженных силах РФ, их дискредитацию, уничтожение воинских мемориалов и реабилитацию нацизма.
Володин отмечал, что те, «кто трусливо сбежал за границу и оттуда продолжает вредить нашей стране», должны понимать, что за это придется отвечать.
«Уйти от правосудия не получится», – подчеркивал Володин.
Вместе с этим законопроектом Госдума поддержала два других, которые тоже нацелены на обеспечение суверенитета и защиту безопасности России. В одном из них речь идет о признании иноагентами лиц, содействующих исполнению решений иностранных организаций, направленных против РФ. Во втором – хотят ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в виде лишения свободы сроком до семи лет.
1 апреля стало известно, что в ГД предложат запретить иноагентам входить в органы управления госкорпораций. Авторы инициативы отметили, что госкорпорации занимаются выполнением стратегических планов страны. Поэтому участие в их управлении людей, находящихся под иностранным влиянием, является угрозой для безопасности.