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В ГД предложат запретить иноагентам входить в органы управления госкорпораций

Ведомости

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев намерен внести на рассмотрение Госдумы поправку, запрещающую иноагентам входить в органы управления государственных корпораций. Депутат сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По словам Пискарева, имеются в виду такие корпорации, как «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», «ВЭБ. РФ» и др. Парламентарий обратил внимание, что госкорпорации занимаются выполнением стратегических планов страны, включая обеспечение целей специальной военной операции. Участие в их управлении людей, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных стран, является угрозой для безопасности и не соответствует национальным интересам России, подчеркнул депутат.

21 марта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение три законопроекта, направленных на защиту суверенитета России и предотвращение внешнего вмешательства во внутреннюю политику страны.

13 марта «Ведомости» писали, что депутаты подготовили ряд новых проектов, касающихся порядка признания лиц иностранными агентами и ужесточения для них ответственности за определенные действия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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