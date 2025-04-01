В ГД предложат запретить иноагентам входить в органы управления госкорпораций

По словам Пискарева, имеются в виду такие корпорации, как «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», «ВЭБ. РФ» и др. Парламентарий обратил внимание, что госкорпорации занимаются выполнением стратегических планов страны, включая обеспечение целей специальной военной операции. Участие в их управлении людей, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных стран, является угрозой для безопасности и не соответствует национальным интересам России, подчеркнул депутат.