В ГД предложат запретить иноагентам входить в органы управления госкорпораций
Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев намерен внести на рассмотрение Госдумы поправку, запрещающую иноагентам входить в органы управления государственных корпораций. Депутат сообщил об этом в своем Telegram-канале.
По словам Пискарева, имеются в виду такие корпорации, как «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», «ВЭБ. РФ» и др. Парламентарий обратил внимание, что госкорпорации занимаются выполнением стратегических планов страны, включая обеспечение целей специальной военной операции. Участие в их управлении людей, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных стран, является угрозой для безопасности и не соответствует национальным интересам России, подчеркнул депутат.
21 марта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение три законопроекта, направленных на защиту суверенитета России и предотвращение внешнего вмешательства во внутреннюю политику страны.
13 марта «Ведомости» писали, что депутаты подготовили ряд новых проектов, касающихся порядка признания лиц иностранными агентами и ужесточения для них ответственности за определенные действия.