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В ГД внесли законопроекты о недопущении вмешательства во внутреннюю политику РФ

Ведомости

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение три законопроекта, направленных на защиту суверенитета России и предотвращение внешнего вмешательства во внутреннюю политику страны. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы и руководитель рабочей группы по подготовке инициатив Ирина Яровая.

Авторами инициатив, помимо Володина и Яровой, выступили лидеры и депутаты четырех из пяти парламентских фракций: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду».

13 марта «Ведомости» писали, что парламентарии подготовили несколько новых законопроектов, касающихся порядка признания лиц иностранными агентами и ужесточения для них ответственности за определенные действия.

В частности, предлагается признавать иноагентами лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций, в которых не участвует Россия, например, решений Международного уголовного суда (МУС).

Также наделять статусом иноагента смогут тех, кто «помогает» иностранным госорганам в «деятельности, направленной против безопасности России». Подробных критериев этой помощи Володин не привел. Кроме того, попасть в реестр Минюста можно будет за вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред России.

Для иноагентов и «тех, кто бежал из страны», по словам Володина, предлагается предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения ряда преступлений. К ним относятся публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, фейки об армии и ее дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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