В ГД внесли законопроекты о недопущении вмешательства во внутреннюю политику РФ
Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение три законопроекта, направленных на защиту суверенитета России и предотвращение внешнего вмешательства во внутреннюю политику страны. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы и руководитель рабочей группы по подготовке инициатив Ирина Яровая.
Авторами инициатив, помимо Володина и Яровой, выступили лидеры и депутаты четырех из пяти парламентских фракций: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду».
13 марта «Ведомости» писали, что парламентарии подготовили несколько новых законопроектов, касающихся порядка признания лиц иностранными агентами и ужесточения для них ответственности за определенные действия.
В частности, предлагается признавать иноагентами лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций, в которых не участвует Россия, например, решений Международного уголовного суда (МУС).
Также наделять статусом иноагента смогут тех, кто «помогает» иностранным госорганам в «деятельности, направленной против безопасности России». Подробных критериев этой помощи Володин не привел. Кроме того, попасть в реестр Минюста можно будет за вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред России.
Для иноагентов и «тех, кто бежал из страны», по словам Володина, предлагается предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения ряда преступлений. К ним относятся публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, фейки об армии и ее дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма.