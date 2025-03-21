В ГД внесли законопроекты о недопущении вмешательства во внутреннюю политику РФ

Также наделять статусом иноагента смогут тех, кто «помогает» иностранным госорганам в «деятельности, направленной против безопасности России». Подробных критериев этой помощи Володин не привел. Кроме того, попасть в реестр Минюста можно будет за вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред России.