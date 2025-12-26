Суд арестовал двух подростков за подготовку нападения на школу в Домодедове

В суде сообщили, что подростки были подписаны на Telegram-каналы с жестоким контентом и материалами о нападениях на школы. По данным следствия, они «обратились за помощью» к одному из пользователей, который проконсультировал их и направил посылки с холодным оружием. В дальнейшем обвиняемые планировали получить пистолеты и боеприпасы.