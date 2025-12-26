Газета
Суд арестовал двух подростков за подготовку нападения на школу в Домодедове

Домодедовский городской суд Московской области отправил в СИЗО двух несовершеннолетних, подозреваемых в подготовке нападения на школу и убийства учащихся с применением ножей. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.

По версии следствия, подростки вступили в сговор и планировали атаку на учебное заведение. Один из обвиняемых обучался в этой школе.

В суде сообщили, что подростки были подписаны на Telegram-каналы с жестоким контентом и материалами о нападениях на школы. По данным следствия, они «обратились за помощью» к одному из пользователей, который проконсультировал их и направил посылки с холодным оружием. В дальнейшем обвиняемые планировали получить пистолеты и боеприпасы.

Несовершеннолетние стали фигурантами дела о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 1 ст. 30, п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По такой статье им грозит до 10 лет колонии. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток – до 23 февраля 2026 г.

17 декабря сообщалось о нападении подростка с ножом на школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области. Тогда погиб 10-летний ученик из Таджикистана. Нападавшего задержали, им оказался 15-летний учащийся этого же учебного заведения. Следственный комитет сообщал, что на допросе он, по предварительным данным, признал вину.

