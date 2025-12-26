Минздрав предложил продлить работу врачам без аккредитации

Минздрав предложил продлить работу врачам без аккредитацииЭто касается работников, чей сертификат заканчивается в 2025 году
Сотрудникам медицины и фармации могут разрешить продолжать работу без специального сертификата до конца 2026 г. Это следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Мера затронет специалистов, начавших работу до 2021 г., чья аккредитация заканчивается в 2025 г. По документу они смогут работать без получения сертификата до конца 2026 г.
Согласно пояснительной записке, инициатива может помочь избежать проблем с персоналом в медорганизациях. В случае одобрения приказ вступит в силу с 1 января и будет действовать до 1 января 2027 г.
11 ноября Госдума приняла закон, обязующий студентов медицинских вузов, которые учатся на бюджетной основе, проходить целевое обучение в ординатуре. По мнению авторов инициативы, для усиления мер по решению вопроса кадрового дефицита необходимо установление объемов подготовки в разрезе всех организаций по программам ординатуры в четкой зависимости от потребности отрасли.