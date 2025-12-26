Минздрав предложил продлить работу врачам без аккредитации

11 ноября Госдума приняла закон, обязующий студентов медицинских вузов, которые учатся на бюджетной основе, проходить целевое обучение в ординатуре. По мнению авторов инициативы, для усиления мер по решению вопроса кадрового дефицита необходимо установление объемов подготовки в разрезе всех организаций по программам ординатуры в четкой зависимости от потребности отрасли.