На Запорожской АЭС чинят линию связи между распределительным устройством станций

16 декабря Telegram-канал станции сообщил, что в результате обстрела ЗАЭС была нарушена связь между ее открытым распределительным устройством и тепловой станцией. Из-за этого напряжение с линии электропередачи «Ферросплавная-1» не поступает на станцию. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивалось только за счет ВЛ «Днепровская».