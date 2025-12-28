Газета
На Запорожской АЭС чинят линию связи между распределительным устройством станций

Ведомости

На поврежденной огневым воздействием лини связи между открытым распределительным устройством Запорожской атомной и тепловой станции начались ремонтные работы, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

В настоящий момент снабжение электроэнергией собственных нужд станции происходит за счет второй линии «Днепровской», рассказала она. Ситуация на ЗАЭС находится под контролем.

Яшина сообщила, что пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, а радиационный фон соответствует природным значениям.

16 декабря Telegram-канал станции сообщил, что в результате обстрела ЗАЭС была нарушена связь между ее открытым распределительным устройством и тепловой станцией. Из-за этого напряжение с линии электропередачи «Ферросплавная-1» не поступает на станцию. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивалось только за счет ВЛ «Днепровская». 

