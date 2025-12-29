Путин установил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении 19 апреля памятной датой – Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Второй мировой войны. Об этом говорится в соответствующем документе.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 г.
Памятной датой было выбрано 19 апреля, поскольку именно в этот день в 1943 г. был издан указ №39, который официально зафиксировал политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. В эту дату по всей стране проводятся общероссийские мероприятия в память о жертвах геноцида. Это служит напоминаем всему миру о необходимости сделать все, чтобы геноцид никогда не повторялся, указано в пояснительной записке.
Госдума приняла законопроект об установлении 19 апреля памятной датой 16 декабря. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что инициативу поддержали все парламентские фракции. По его словам, долг нынешних поколений – сохранить память о подвиге дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов.