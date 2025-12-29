Путин установил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа

Памятной датой было выбрано 19 апреля, поскольку именно в этот день в 1943 г. был издан указ №39, который официально зафиксировал политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. В эту дату по всей стране проводятся общероссийские мероприятия в память о жертвах геноцида. Это служит напоминаем всему миру о необходимости сделать все, чтобы геноцид никогда не повторялся, указано в пояснительной записке.