Высшая коллегия судей разрешила возбудить дело против бывшего судьи Мосгорсуда

Как сообщал СК, 20 апреля Гришин на автомобиле Land Rover превысил скорость на трассе М‑8 «Холмогоры» и, обгоняя на перекрестке, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault RS. В результате аварии водитель Renault и его супруга получили тяжкие травмы. Сам Гришин не пострадал. Судья ехал со скоростью 100 км/ч, несмотря на ограничение 90 км/ч.