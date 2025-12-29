Высшая коллегия судей разрешила возбудить дело против бывшего судьи Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила ходатайство председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, из-за которого серьезно пострадали два человека.
Как сообщал СК, 20 апреля Гришин на автомобиле Land Rover превысил скорость на трассе М‑8 «Холмогоры» и, обгоняя на перекрестке, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault RS. В результате аварии водитель Renault и его супруга получили тяжкие травмы. Сам Гришин не пострадал. Судья ехал со скоростью 100 км/ч, несмотря на ограничение 90 км/ч.
СК планировал возбудить дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Уголовное дело против судьи в отставке может быть возбуждено только с согласия ВККС. Коллегия приняла решение в отсутствие Гришина, который направил ходатайство о рассмотрении без его участия. Ранее в ходе проверки он отказался давать показания, сославшись на 51‑ю статью Конституции.
Ранее ВККС разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Ее подозревают в организации преступной группы, занимавшейся получением взяток.