Главная / Общество /

В Театре Пушкина простились с актрисой Верой Алентовой

Ведомости

В Театре имени Пушкина в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой. Об этом пишут «РИА Новости».

Проститься с Алентовой пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, а также актеры Александр Панкратов-Черный, Александр Михайлов, Александр Олешко, актриса Мария Аронова, режиссеры Игорь Угольников и Марина Брусникина. На церемонии присутствовали сотни друзей, знакомых и поклонников покойной. Венок на церемонию прощания с народной артисткой России прислал президент РФ Владимир Путин.

Алентова умерла 25 декабря, ей было 82 года. Ее похоронят рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище 29 декабря.

Алентова связала свою судьбу с Московским театром имени Пушкина после окончания Школы-студии МХАТ. Всемирная слава пришла к артистке после главной роли в легендарном фильме «Москва слезам не верит», принесшем советскому кино «Оскар».

