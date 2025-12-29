В Театре Пушкина простились с актрисой Верой Алентовой
В Театре имени Пушкина в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой. Об этом пишут «РИА Новости».
Проститься с Алентовой пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, а также актеры Александр Панкратов-Черный, Александр Михайлов, Александр Олешко, актриса Мария Аронова, режиссеры Игорь Угольников и Марина Брусникина. На церемонии присутствовали сотни друзей, знакомых и поклонников покойной. Венок на церемонию прощания с народной артисткой России прислал президент РФ Владимир Путин.
Алентова умерла 25 декабря, ей было 82 года. Ее похоронят рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище 29 декабря.
Алентова связала свою судьбу с Московским театром имени Пушкина после окончания Школы-студии МХАТ. Всемирная слава пришла к артистке после главной роли в легендарном фильме «Москва слезам не верит», принесшем советскому кино «Оскар».