В Театре Пушкина простились с актрисой Верой Алентовой

Проститься с Алентовой пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, а также актеры Александр Панкратов-Черный, Александр Михайлов, Александр Олешко, актриса Мария Аронова, режиссеры Игорь Угольников и Марина Брусникина. На церемонии присутствовали сотни друзей, знакомых и поклонников покойной. Венок на церемонию прощания с народной артисткой России прислал президент РФ Владимир Путин.