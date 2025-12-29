Газета
В МВД предупредили об опасности цифровых новогодних «открыток» от незнакомцев

Ведомости

В новогодние праздники возрастает риск киберпреступлений, связанных с рассылкой вредоносных файлов и мошеннических сообщений, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Особую опасность представляют поздравительные открытки, видео и архивы с названиями вроде «С Новым годом!!!», которые приходят от неизвестных отправителей.

В ведомстве отметили, что один клик по такому файлу может привести к установке на устройство трояна или майнера. Также злоумышленники активно используют сообщения с просьбами «срочно помочь» или «выручить», особенно в период праздников, когда люди находятся в разъездах и связь может быть нестабильной. Для этого применяются взломанные аккаунты и технологии подмены голоса с использованием ИИ.

Отдельное внимание МВД обращает на риски, связанные с покупками и подарками в последний момент. Мошенники заманивают пользователей фейковыми акциями – «скидка 90% только сегодня», «последний iPhone по цене елочных игрушек» или «доставка за 1 рубль».

Кроме того, в праздники многие меняют смартфоны и ноутбуки, спешно переносят данные и аккаунты, временно отключают двухфакторную аутентификацию или вводят пароли на сомнительных ресурсах. Это также повышает вероятность взлома.

В МВД подчеркнули, что за прошлые праздничные дни было зафиксировано более 8000 киберпреступлений, большинство из которых можно было предотвратить при соблюдении базовых правил цифровой гигиены. В ведомстве призвали не открывать файлы и ссылки от незнакомцев, не передавать коды подтверждения и внимательно относиться к любым «праздничным» предложениям в сети.

25 декабря МВД также сообщало, что мошенники в России начали звонить гражданам от лица якобы сотрудников ФНС и просить назвать код из смс для записи в отделение. Они объясняют такие действия нарушениями при оформлении самозанятости.

