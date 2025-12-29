Газета
В новогоднюю ночь в Москве ожидаются заморозки до -19 градусов

Ведомости

В Москве 1 января ожидается резкое похолодание. В новогоднюю ночь температура опустится до -19 градусов, а днем не поднимется выше -15, что на 7-8 градусов ниже нормы. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в последние дни 2025 г. температура в столичном регионе будет постепенно снижаться. Ночью и днем 29 декабря ожидается до -6 градусов, а по области – до -9. 30 декабря температурные показатели упадут еще на пару градусов: ночью в Москве будет до -8, по области – до -10.

Как отметил Вильфанд, в среду морозы усилятся. В столицу придут холодные воздушные массы с запада и юго-запада, которые изначально формируются над Северным Ледовитым океаном. 

Синоптики сообщили о потеплении в Москве и Подмосковье с 3 января

Общество

Руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что после новогодней ночи морозы сохранятся. 2 января температура опустится до -18 градусов ночью и до -10 градусов днем, что на 5-6 градусов ниже нормы.

29 декабря ТАСС в Гидрометцентре также сообщили о потеплении в Москве и Московской области на третьи сутки нового года – 3 января.

