Суд отказался смягчить наказание Митволю

В сентябре 2023 г. Железнодорожный суд Красноярска признал бывшего чиновника виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве метро в городе и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года колонии общего режима. В марте 2024 г. Красноярский краевой суд оставил приговор в силе, а в июле того же года Митволь был этапирован в колонию в Подмосковье.