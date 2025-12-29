Газета
Суд отказался смягчить наказание Митволю

Коломенский городской суд Московской области оставил без удовлетворения ходатайство о смягчении наказания экс-заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю, сообщило «РИА Новости».

В настоящий момент он отбывает срок в подмосковной колонии по делу о хищении более 900 млн руб.

23 сентября Московский областной суд отказался удовлетворить просьбу Митволя об условно-досрочном освобождении (УДО). В ходе заседания судья, зачитав характеристику Митволя, указала, что последний имеет одно поощрение от колонии, в содеянном преступлении раскаялся, а за проведенный в колонии срок – перевоспитался.

В сентябре 2023 г. Железнодорожный суд Красноярска признал бывшего чиновника виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве метро в городе и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года колонии общего режима. В марте 2024 г. Красноярский краевой суд оставил приговор в силе, а в июле того же года Митволь был этапирован в колонию в Подмосковье.

