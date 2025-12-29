Финский политик получил статус беженца в России
Финский политик Ано Туртиайнен вместе с супругой получили статус беженца в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Его семья подверглась преследованиям со стороны финских властей. Туртиайнен основал и возглавил политическую партию «Власть принадлежит народу», которая выступала за сохранение отношений России и Финляндии, а также против вступления в НАТО. После этого его жизнь сильно усложнилась.
Начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Алексей Журин выдал семье Туртиайнен удостоверения беженца и поздравил их. Финский политик выразил огромную благодарность российской полиции.
29 апреля стало известно, МВД разработало законопроект, устанавливающий четыре возможности для иностранцев или людей без гражданства получить защиту в России. По новому документу, основания для получения статуса беженца остались прежними. Для этого у человека должны быть обоснованные опасения стать жертвой преследований из-за расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений в своей стране.