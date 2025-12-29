Финский политик получил статус беженца в России

29 апреля стало известно, МВД разработало законопроект, устанавливающий четыре возможности для иностранцев или людей без гражданства получить защиту в России. По новому документу, основания для получения статуса беженца остались прежними. Для этого у человека должны быть обоснованные опасения стать жертвой преследований из-за расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений в своей стране.