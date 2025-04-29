МВД подготовило проект о возможностях для иностранцев получить убежище в России
Проект «О предоставлении убежища на территории РФ» предусматривает получение статуса беженца, временного убежища, политического убежища, временной защиты. Агентство отмечает, что в настоящее время эти аспекты регулируют закон «О беженцах», в котором идет речь только о возможности стать беженцем или получить временное убежище.
По новому документу, основания для получения статуса беженца остались прежними. Для этого у человека должны быть обоснованные опасения стать жертвой преследований из-за расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений в своей стране. Получить временное убежище можно будет, если у человека есть «гуманные причины», требующие его временного пребывания в России. Среди них, в том числе, потребность в экстренной медпомощи, отсутствие возможности в родной стране «соблюдать традиционные семейные ценности и приоритет семейного воспитания детей, признаваемые РФ, а также наличие опасений, связанных с русофобией». Временное убежище также может быть предоставлено людям, считающим, что в своей стране они могут подвергнуться пыткам и жестокому обращению в условиях вооруженного конфликта. Убежище предоставляется на один год и может быть продлено, но не более двух раз подряд.
Политическое убежище смогут получить люди, нуждающиеся в защите от преследования в связи с их общественно-политической деятельностью и политическими убеждениями. При этом политические убеждения этих людей не должны противоречить Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права.
Согласно пояснительной записке, в документе учтен опыт 2014 и 2022 гг. Тогда беженцы с Украины массово обращались в Россию за этими статусами. Кроме того, в прошлом году свыше 7000 иностранцев (в основном, граждане Украины) попросили у РФ временного убежища. Это на 17% меньше год к году.
20 августа 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указ о «гуманитарной поддержке» иностранцам и лицам без гражданства, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». С 1 сентября они имеют право обратиться за разрешением на временное проживание в России без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Возможность предоставляется иностранцам, желающим переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки».
31 августа прошлого года МВД сообщало, что Россия предоставила временное убежище более 400 гражданам из недружественных стран. Отмечалось, что эти люди сделали «выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ» и обратились за защитой на территории страны.