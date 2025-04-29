МВД подготовило проект о возможностях для иностранцев получить убежище в России

По новому документу, основания для получения статуса беженца остались прежними. Для этого у человека должны быть обоснованные опасения стать жертвой преследований из-за расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений в своей стране. Получить временное убежище можно будет, если у человека есть «гуманные причины», требующие его временного пребывания в России. Среди них, в том числе, потребность в экстренной медпомощи, отсутствие возможности в родной стране «соблюдать традиционные семейные ценности и приоритет семейного воспитания детей, признаваемые РФ, а также наличие опасений, связанных с русофобией». Временное убежище также может быть предоставлено людям, считающим, что в своей стране они могут подвергнуться пыткам и жестокому обращению в условиях вооруженного конфликта. Убежище предоставляется на один год и может быть продлено, но не более двух раз подряд.