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МВД: более 400 граждан из недружественных стран получили убежище в России

Ведомости

Россия предоставила временное убежище более 400 гражданам из недружественных стран, которые сделали «выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ» и обратились за защитой на территории страны. Об этом сообщает МВД России.

В ведомстве напомнили, что в сентябре этого года вступают в силу отдельные положения президентского указа «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Документ устанавливает упрощенный режим въезда в РФ для иностранных граждан из государств, власти которых навязывают «деструктивные неолиберальные идеологические установки», противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Перечень стран с «подобной идеологией» утвердит правительство по представлению МИД России. Желающим переехать в Россию иностранцам, как пояснили в МВД, будут выдаваться однократные обыкновенные частные визы на срок три месяца на основании решения руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ. Они также смогут обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством квоты и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Таким гражданам разрешается работать без соответствующих разрешительных документов. Через год иностранцы смогут подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ и получить бессрочный вид на жительство.

По данным МВД, на данный момент временное убежище в РФ получили около 400 человек, большинство из которых прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады.

«МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратившимся за защитой на территории РФ. В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам», – говорится в сообщении ведомства.

В ноябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Под традиционными ценностями подразумеваются «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности». К ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России, следует из указа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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