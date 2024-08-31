МВД: более 400 граждан из недружественных стран получили убежище в России
Россия предоставила временное убежище более 400 гражданам из недружественных стран, которые сделали «выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ» и обратились за защитой на территории страны. Об этом сообщает МВД России.
В ведомстве напомнили, что в сентябре этого года вступают в силу отдельные положения президентского указа «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Документ устанавливает упрощенный режим въезда в РФ для иностранных граждан из государств, власти которых навязывают «деструктивные неолиберальные идеологические установки», противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
Перечень стран с «подобной идеологией» утвердит правительство по представлению МИД России. Желающим переехать в Россию иностранцам, как пояснили в МВД, будут выдаваться однократные обыкновенные частные визы на срок три месяца на основании решения руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ. Они также смогут обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством квоты и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Таким гражданам разрешается работать без соответствующих разрешительных документов. Через год иностранцы смогут подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ и получить бессрочный вид на жительство.
По данным МВД, на данный момент временное убежище в РФ получили около 400 человек, большинство из которых прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады.
«МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратившимся за защитой на территории РФ. В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам», – говорится в сообщении ведомства.
В ноябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Под традиционными ценностями подразумеваются «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности». К ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России, следует из указа.