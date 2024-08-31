МВД: более 400 граждан из недружественных стран получили убежище в России

Перечень стран с «подобной идеологией» утвердит правительство по представлению МИД России. Желающим переехать в Россию иностранцам, как пояснили в МВД, будут выдаваться однократные обыкновенные частные визы на срок три месяца на основании решения руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ. Они также смогут обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством квоты и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Таким гражданам разрешается работать без соответствующих разрешительных документов. Через год иностранцы смогут подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ и получить бессрочный вид на жительство.