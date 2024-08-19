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Путин подписал указ о предоставлении гумпомощи сторонникам традиционных ценностей

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, сторонники традиционных российских ценностей имеют право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Такую возможность получают иностранцы, которые хотят переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки».

Перечень таких стран должно утвердить правительство РФ. МИДу поручено обеспечить выдачу однократных виз на три месяца в исключительных случаях по заявлению иностранных граждан. 

Практически все пункты указа вступают в силу с 1 сентября. Исключение – третий пункт, который действует со дня подписания. В нем говорится, что  кабмин должен в течение месяца обеспечить осуществление мероприятий, направленных на реализацию указа, а также привести свои акты в соответствие с подписанным документом. 

В ноябре 2022 г. Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В нем поясняется, что под традиционными ценностями подразумеваются «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности». 

К ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательные труд; приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России, следует из указа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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