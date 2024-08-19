Путин подписал указ о предоставлении гумпомощи сторонникам традиционных ценностей

Практически все пункты указа вступают в силу с 1 сентября. Исключение – третий пункт, который действует со дня подписания. В нем говорится, что кабмин должен в течение месяца обеспечить осуществление мероприятий, направленных на реализацию указа, а также привести свои акты в соответствие с подписанным документом.