Путин подписал указ о предоставлении гумпомощи сторонникам традиционных ценностей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, сторонники традиционных российских ценностей имеют право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Такую возможность получают иностранцы, которые хотят переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки».
Перечень таких стран должно утвердить правительство РФ. МИДу поручено обеспечить выдачу однократных виз на три месяца в исключительных случаях по заявлению иностранных граждан.
Практически все пункты указа вступают в силу с 1 сентября. Исключение – третий пункт, который действует со дня подписания. В нем говорится, что кабмин должен в течение месяца обеспечить осуществление мероприятий, направленных на реализацию указа, а также привести свои акты в соответствие с подписанным документом.
В ноябре 2022 г. Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В нем поясняется, что под традиционными ценностями подразумеваются «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности».
К ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательные труд; приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России, следует из указа.