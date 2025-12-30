Вакцина от ВПЧ может стать общедоступной в 2027 году
Вакцинация против вируса папилломы человека может стать бесплатной для россиян, поскольку ее планируют включить в национальный календарь прививок в 2027 г. Об этом глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) сообщил ТАСС.
По его словам, в 2026 г. необходимо будет законодательно утвердить соответствующее решение.
Депутат пояснил, что прививки от ВПЧ будут бесплатными для граждан, но потребуют дополнительного финансирования из государственного бюджета. При рассмотрении бюджета на 2027 г. и последующие периоды потребуется определить средства на реализацию этого календаря.
Леонов подчеркнул, что вакцинация против ВПЧ является элементом профилактики онкологических заболеваний у женщин и медицинское сообщество ожидает ее включения в календарь. Он также отметил, что вопрос находится на завершающей стадии реализации.
Минздрав зарегистрировал «Цегардекс» в марте 2025 г., он показан для вакцинации людей от 18 до 45 лет и защищает от четырех онкогенных типов ВПЧ. Его действие направлено на профилактику рака шейки матки и других онкозаболеваний, ассоциированных с вирусом.