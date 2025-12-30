Вакцина от ВПЧ может стать общедоступной в 2027 году

Минздрав зарегистрировал «Цегардекс» в марте 2025 г., он показан для вакцинации людей от 18 до 45 лет и защищает от четырех онкогенных типов ВПЧ. Его действие направлено на профилактику рака шейки матки и других онкозаболеваний, ассоциированных с вирусом.