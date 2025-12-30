С 2026 года россияне могут внести в паспорт шесть отметок

Также в паспорт, по желанию, могут вноситься сведения о регистрации и расторжении брака (в органах ЗАГС, МВД или его территориальных органах), о детях – гражданах РФ, не достигших 14 лет, и о ранее выданных паспортах (в МВД). Помимо этого, в МВД или МФЦ можно проставить отметку о действующих заграничных паспортах. Добровольными являются и отметки о группе крови и резус-факторе, которые ставят в медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения.