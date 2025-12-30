Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

С 2026 года россияне могут внести в паспорт шесть отметок

Ведомости

В российский паспорт с 1 января 2026 г. можно будет внести шесть отметок по желанию владельца. При этом вместо ИНН можно будет указать новый идентификатор из Единого реестра населения, который присваивается каждому гражданину РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Как пояснили в министерстве, согласно положению о паспорте, по желанию гражданина в документ могут быть внесены: идентификационный номер налогоплательщика (до 1 января 2026 г.) или, с этой даты, номер записи из Единого федерального информационного регистра о населении. Отметки ставят налоговые органы, МВД и его территориальные подразделения при наличии соответствующих данных.

Также в паспорт, по желанию, могут вноситься сведения о регистрации и расторжении брака (в органах ЗАГС, МВД или его территориальных органах), о детях – гражданах РФ, не достигших 14 лет, и о ранее выданных паспортах (в МВД). Помимо этого, в МВД или МФЦ можно проставить отметку о действующих заграничных паспортах. Добровольными являются и отметки о группе крови и резус-факторе, которые ставят в медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Миграционная служба МВД России сообщала, что с 20 января 2026 г. несовершеннолетние граждане России смогут пересекать границу только по действующему заграничному паспорту. Свидетельство о рождении больше не будет считаться документом для выезда из страны и въезда в нее.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её