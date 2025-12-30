С 2026 года россияне могут внести в паспорт шесть отметок
В российский паспорт с 1 января 2026 г. можно будет внести шесть отметок по желанию владельца. При этом вместо ИНН можно будет указать новый идентификатор из Единого реестра населения, который присваивается каждому гражданину РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
Как пояснили в министерстве, согласно положению о паспорте, по желанию гражданина в документ могут быть внесены: идентификационный номер налогоплательщика (до 1 января 2026 г.) или, с этой даты, номер записи из Единого федерального информационного регистра о населении. Отметки ставят налоговые органы, МВД и его территориальные подразделения при наличии соответствующих данных.
Также в паспорт, по желанию, могут вноситься сведения о регистрации и расторжении брака (в органах ЗАГС, МВД или его территориальных органах), о детях – гражданах РФ, не достигших 14 лет, и о ранее выданных паспортах (в МВД). Помимо этого, в МВД или МФЦ можно проставить отметку о действующих заграничных паспортах. Добровольными являются и отметки о группе крови и резус-факторе, которые ставят в медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Миграционная служба МВД России сообщала, что с 20 января 2026 г. несовершеннолетние граждане России смогут пересекать границу только по действующему заграничному паспорту. Свидетельство о рождении больше не будет считаться документом для выезда из страны и въезда в нее.