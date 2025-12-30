Осужденный за взятки экс-мэр Ярославля Урлашов освобожден из колонии
Последний избранный мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный в 2016 г. за взятки, освобожден из колонии. Об этом «Ведомостям» сообщила его представитель.
Срок наказания в 12 лет 6 месяцев, назначенный Кировским районным судом Ярославля, истекал 2 января 2026 г. 30 декабря «Ведомости» писали, что, поскольку эта дата является праздничной, осужденный подлежал освобождению в предпраздничный день в порядке ч. 2 ст. 173 УИК России.
С сентября 2022 г. Урлашов отбывал наказание в ИК-1 Тверской области. До этого он содержался в ИК-2 Рыбинска, откуда был этапирован из соображений безопасности из-за конфликта с другими заключенными. В прежней колонии экс-мэр, в частности, объявлял голодовку, протестуя против привилегий, которыми, по его словам, пользовались другие осужденные.
За время заключения Урлашов неоднократно пытался добиться смягчения наказания и условно-досрочного освобождения. В 2018 г. он ходатайствовал о помиловании, и ярославская областная комиссия рекомендовала сократить срок до девяти лет. Однако занимавший тогда пост губернатора региона Дмитрий Миронов дал отрицательное заключение. В сентябре того же года президент Владимир Путин отказал в помиловании. В 2024 г. Московский районный суд Твери также отклонил ходатайство об УДО.
Свою вину в получении взяток экс-мэр Ярославля не признал. Администрация ИК-1 характеризовала его как осужденного с нестабильным поведением, следует из постановления суда от 22 мая 2024 г. С 2022 по 2023 г. Урлашов состоял на профилактическом учете как склонный к суициду и членовредительству.