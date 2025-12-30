Осужденный за взятки экс-мэр Ярославля Урлашов освобожден из колонии

За время заключения Урлашов неоднократно пытался добиться смягчения наказания и условно-досрочного освобождения. В 2018 г. он ходатайствовал о помиловании, и ярославская областная комиссия рекомендовала сократить срок до девяти лет. Однако занимавший тогда пост губернатора региона Дмитрий Миронов дал отрицательное заключение. В сентябре того же года президент Владимир Путин отказал в помиловании. В 2024 г. Московский районный суд Твери также отклонил ходатайство об УДО.