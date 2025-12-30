«Яндекс Погода» спрогнозировала морозную новогоднюю ночь и оттепели в праздники

По данным сервиса, новогодняя ночь в большинстве регионов страны пройдет при классической зимней погоде. В Центральной России, Поволжье и на Урале ожидается слабый или умеренный мороз и небольшой снег. На юге европейской части России температура будет около или чуть ниже нуля, преимущественно без осадков. В то же время в отдельных районах Южной Сибири возможны кратковременные потепления и нетипично теплая для конца декабря погода.