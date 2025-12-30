Газета
«Яндекс Погода» спрогнозировала морозную новогоднюю ночь и оттепели в праздники

Ведомости

Метеорологи «Яндекс Погоды» рассчитали прогноз на новогодние праздники и январские каникулы в России с помощью новой технологии «Нейрометеум». Она позволяет формировать глобальные прогнозы и повышает точность, особенно при расчете осадков на ближайшие часы, сообщает пресс-служба «Яндекс Погоды».

По данным сервиса, новогодняя ночь в большинстве регионов страны пройдет при классической зимней погоде. В Центральной России, Поволжье и на Урале ожидается слабый или умеренный мороз и небольшой снег. На юге европейской части России температура будет около или чуть ниже нуля, преимущественно без осадков. В то же время в отдельных районах Южной Сибири возможны кратковременные потепления и нетипично теплая для конца декабря погода.

В течение январских каникул синоптики прогнозируют резкие температурные колебания почти во всех крупных городах. В центре страны и Поволжье в первую половину праздников ожидаются морозы до −10, к Рождеству возможно потепление до +3... +6, а затем новое похолодание. На Урале и в Сибири перепады температур будут еще более выраженными.

В Москве в новогоднюю ночь прогнозируется около −11 и небольшой снег, в Санкт-Петербурге – до −10 со снегопадами. Самая стабильная погода ожидается в городах европейского юга России, где в середине зимы возможны температуры, близкие к весенним.

29 декабря синоптики сообщали, что потепление в Москве и Московской области ожидается на третьи сутки нового года – 3 января.

