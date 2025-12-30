СК завершил расследование против обвиняемого в реабилитации нацизма Маркаряна

По данным следствия, в марте 2025 г. Маркарян опубликовал на популярном видеохостинге видеозапись с информацией, оскорбляющей память о защитниках Отечества. В общедоступном ролике демонстрировалось презрительно-негативное отношение к памяти о защитнике Отечества Александре Матросове и его подвиге. Также Маркарян разместил в одном из мессенджеров видеозапись с оправданием идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.