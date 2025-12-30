СК завершил расследование против обвиняемого в реабилитации нацизма Маркаряна
В Москве завершено расследование уголовного дела против блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Маркарян обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном с использованием интернета (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), а также в публичном одобрении преступления, установленного приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси» (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).
По данным следствия, в марте 2025 г. Маркарян опубликовал на популярном видеохостинге видеозапись с информацией, оскорбляющей память о защитниках Отечества. В общедоступном ролике демонстрировалось презрительно-негативное отношение к памяти о защитнике Отечества Александре Матросове и его подвиге. Также Маркарян разместил в одном из мессенджеров видеозапись с оправданием идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.
Маркаряна арестовали 25 августа. 5 ноября его содержание в СИЗО было продлено еще на два месяца.