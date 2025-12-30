Минтранс покажет интерактивное путешествие Деда Мороза по России

На платформе Росавиации появится праздничная карта с виртуальным транспортом, на котором Дед Мороз отправится из своей резиденции в Великом Устюге и пройдет все 11 часовых поясов страны. Отслеживание маршрута начнется 31 декабря в 09:00 мск. В полночь по местному времени иконка будет появляться в ключевых городах каждого часового пояса, символизируя наступление Нового года.