Минтранс покажет интерактивное путешествие Деда Мороза по России
Росавиация 31 декабря представит интерактивный сервис с отслеживанием путешествия Деда Мороза по России в режиме реального времени. Об этом сообщили в Минтрансе.
На платформе Росавиации появится праздничная карта с виртуальным транспортом, на котором Дед Мороз отправится из своей резиденции в Великом Устюге и пройдет все 11 часовых поясов страны. Отслеживание маршрута начнется 31 декабря в 09:00 мск. В полночь по местному времени иконка будет появляться в ключевых городах каждого часового пояса, символизируя наступление Нового года.
Проект призван показать наглядно, как транспортная система, подобно волшебным саням, связывает в единое целое огромную страну. «Мы хотим создать для граждан ощущение общего праздника и наглядно показать, что работа отрасли, обеспечивающей эту связность, не останавливается ни на секунду», – заявил глава Минтранса Андрей Никитин.
Ссылка на интерактивную карту будет опубликована в социальных сетях Минтранса. Обновления станут выходить каждый час по мере продвижения маршрута. К карте также добавят видеопоздравления работников транспортной отрасли из городов следования Деда Мороза.
23 декабря «Ведомости» писали о росте интереса россиян к путешествиям в новогодние каникулы. По данным туристических сервисов, 79% бронирований гостиниц приходится на российские направления и 21% – на зарубежные. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга наибольшие темпы роста показали регионы. В Рязанской области спрос на аренду жилья вырос в 2,4 раза, а в Великом Устюге, который считается родиной Деда Мороза, – на 46%.