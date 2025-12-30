Газета
Минфин перевыполнил план по доходам от приватизации активов в 2025 году

Ведомости

Минфин России перевыполнил план по привлечению средств от приватизации активов в 2025 г. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

План по поступлениям от реализации активов был установлен на уровне около 100 млрд руб., однако фактический результат, по оценке ведомства, достиг 112 млрд.

Глава Минфина также отметил, что в следующем году министерство намерено сохранить схожие показатели по данному направлению.

По словам Силуанова, федеральный бюджет России по итогам текущего года получил от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) примерно 750 млрд руб. Около 200 млрд руб. дополнительных доходов обеспечило налогообложение процентных выплат по депозитам.

