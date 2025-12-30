ФСБ задержала участников «Вирда Батал-Хаджи Белхороева» в Москве и на Кавказе
Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность активных участников группировки, состоящей из членов «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева», в Москве, Ингушетии и Чечне. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Операция проводилась во взаимодействии с МВД России и Росгвардией. В ходе обысков у задержанных изъяли значительное количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По факту незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ. Изъятое оружие направлено на криминалистическую экспертизу.
В ФСБ напомнили, что в Южном окружном военном суде уже рассматривается уголовное дело в отношении 12 членов указанного вирда, обвиняемых в причастности к теракту 2019 г., в результате которого был убит начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.
В ведомстве также сообщили, что на фоне судебного процесса фиксируются попытки оправдания фигурантов со стороны отдельных правозащитных организаций и дискредитации правоохранительных органов. Работа по декриминализации данной религиозной группы продолжается.
12 декабря ФСБ объявила о масштабной спецоперации, в ходе которой были задержаны 169 человек, причастных к незаконному обороту оружия и его модернизации. Работы проводились в октябре и ноябре совместно с МВД и Росгвардией.