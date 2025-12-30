ФСБ задержала участников «Вирда Батал-Хаджи Белхороева» в Москве и на Кавказе

В ФСБ напомнили, что в Южном окружном военном суде уже рассматривается уголовное дело в отношении 12 членов указанного вирда, обвиняемых в причастности к теракту 2019 г., в результате которого был убит начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.