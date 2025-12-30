Газета
Главная / Общество /

ФСБ предотвратила теракт против школьников в Адыгее

Ведомости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против школьников в Адыгее, задержан гражданин одной из стран Центральной Азии. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«На стадии приготовления пресечен террористический акт в отношении учащихся одной из школ на территории Республики Адыгея», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Теракт собирался совершить сторонник организации, запрещенной в России. Ее название не уточняется. Также из его автомобиля изъяли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие и флаг террористического объединения. Действия подозреваемого курировали из-за рубежа через Telegram, утверждают в ЦОС.

17 декабря в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы предотвратили теракт в колонии Ростовской области. Его готовили заключенные из стран Центральной Азии. Во время обысков у заключенных обнаружили «заточки», лоскуты ткани с флагом террористической организации и мобильные телефоны.

Сообщалось, что подозреваемые являются сторонниками организации, признанной террористической.

