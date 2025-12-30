ФСБ предотвратила теракт против школьников в Адыгее

Теракт собирался совершить сторонник организации, запрещенной в России. Ее название не уточняется. Также из его автомобиля изъяли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие и флаг террористического объединения. Действия подозреваемого курировали из-за рубежа через Telegram, утверждают в ЦОС.