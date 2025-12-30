Эмиля Кио похоронят на Троекуровском кладбище

Кио был одним из самых известных иллюзионистов страны, продолжателем легендарной цирковой династии Кио и народным артистом РСФСР. Начав карьеру как ассистент своего отца, он создал собственный иллюзионный аттракцион и стал артистом «Союзгосцирка». За годы работы дал более 14 000 представлений в СССР и за рубежом – от Европы до США, Японии и стран Латинской Америки, а его выступления увидели свыше 60 млн зрителей. Он также был популяризатором циркового искусства, много лет рассказывая о секретах фокусов в журнале «Юный техник».