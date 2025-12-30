Газета
Главная / Общество /

Эмиля Кио похоронят на Троекуровском кладбище

Ведомости

Погребение народного артиста РФ, иллюзиониста Эмиля Кио состоится 2 января на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Большом Московском цирке.

Прощание с артистом состоится в тот же день – 2 января – в церемониальном зале Троекуровского кладбища.

О смерти Кио стало известно 30 декабря. Ему было 87 лет.

Кио был одним из самых известных иллюзионистов страны, продолжателем легендарной цирковой династии Кио и народным артистом РСФСР. Начав карьеру как ассистент своего отца, он создал собственный иллюзионный аттракцион и стал артистом «Союзгосцирка». За годы работы дал более 14 000 представлений в СССР и за рубежом – от Европы до США, Японии и стран Латинской Америки, а его выступления увидели свыше 60 млн зрителей. Он также был популяризатором циркового искусства, много лет рассказывая о секретах фокусов в журнале «Юный техник».

