Турпоток по России за 11 месяцев 2025 года вырос до 82,9 млн поездок

23 декабря «Ведомости» писали о росте интереса россиян к путешествиям в новогодние каникулы. По данным туристических сервисов, 79% бронирований гостиниц пришлось на поездки по России, еще 21% – на зарубежные направления. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга высокие темпы роста показали регионы: в Рязанской области спрос на аренду жилья увеличился в 2,4 раза, в Великом Устюге – на 46%.