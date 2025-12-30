Турпоток по России за 11 месяцев 2025 года вырос до 82,9 млн поездок
Туристический поток по России с января по ноябрь 2025 г. составил 82,9 млн поездок, увеличившись на 5% в годовом выражении. В числе самых посещаемых регионов остаются Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Это приближает нас к цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, – обеспечить к 2030 г. рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок – до 140 млн», – рассказал Чернышенко.
За 11 месяцев наибольшее число туристических поездок приняли Москва – 11,3 млн, Краснодарский край – 9 млн и Санкт-Петербург – 6,5 млн. В десятку лидеров также вошли Московская область – 5,2 млн, Республика Татарстан – 2,6 млн, Республика Крым – 2,4 млн.
Высокие темпы роста показали регионы, активно инвестирующие в туристическую инфраструктуру. Турпоток в Карачаево-Черкесской Республике вырос на 135%, в Республике Адыгея – на 67%, в Чукотском автономном округе – на 52%, в Тверской области – на 50%, в Еврейской автономной области – на 38%.
Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что внутренний туризм демонстрирует устойчивый рост пятый год подряд.
23 декабря «Ведомости» писали о росте интереса россиян к путешествиям в новогодние каникулы. По данным туристических сервисов, 79% бронирований гостиниц пришлось на поездки по России, еще 21% – на зарубежные направления. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга высокие темпы роста показали регионы: в Рязанской области спрос на аренду жилья увеличился в 2,4 раза, в Великом Устюге – на 46%.