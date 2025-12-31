«Селедка под шубой» стала самым популярным заказом в СИЗО Москвы
Салат «селедка под шубой» стал самым востребованным новогодним блюдом для содержащихся в следственных изоляторах Москвы. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании, которая занимается продажей готовой еды и товаров первой необходимости в магазинах при СИЗО.
Сервисом чаще всего пользуются родственники и близкие обвиняемых, находящихся под стражей. По словам представителя компании, именно «селедка под шубой» оказалась лидером по количеству заказов. «Это самый популярный у нас продукт, его готовят очень много, самый большой по количеству заказов», – отметил он.
23 декабря сообщалось, что большинство россиян устали от майонезных салатов. Согласно совместному исследованию ВТБ и «Ведомостей», более 60% опрошенных считают такие блюда «злом». При этом отказываться от них готовы немногие: свыше 90% респондентов все равно планируют включить майонезные салаты в новогоднее меню. Почти 63% участников опроса признались, что будут готовить их, несмотря на критику. Преданных сторонников майонезных салатов оказалось лишь 29,1%.